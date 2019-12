L’Enoteca EnoValsugana - da tre generazioni fornitrice di molti degli alberghi, ristoranti, birrerie e pizzerie del Trentino - è anche vera e propria enoteca con diverse sedi sul territorio, dove Massimo e il suo staff offrono un’articolata gamma di vini selezionati con cura, sia tra i regionali che i nazionali, con le bollicine, evidentemente, a fare da padrone, comprese quelle della Champagne:

COSA VENDE

Pisoni, TrentoDoc Brut 2015 - € 14,50

Fresca e ben ritmata questa bollicina di buona tipicità

Maso Martis, TrentoDoc Brut - € 19,80

Una delle aziende di riferimento dell’areale spumantistico trentino

La Fioca, Franciacorta Dosaggio Zero 2011 - € 19,60

Dalla Lombardia una bollicina docile e accattivante

Villa Corniole, Trentino Superiore Val di Cembra Pietramontis 2018 - € 10,80

Müller Thurgau, vitigno che sta conoscendo un sempre maggiore successo

Cesconi, Vigneti delle Dolomiti Rosso Moratel 2016 - € 13,10

Merlot, Lagrein, Teroldego e Cabernet Sauvignon di immediata piacevolezza

Andrea Martinelli, Teroldego Rotaliano 2015 - € 13,80

Sapidità e intensità aromatica dal vitigno rosso trentino per eccellenza

Schmid Oberrautner, Alto Adige Lagrein Gries Villa Schmid 2018 – € 11,00

Rosso profumatissimo e dal sorso scorrevole

Ca' dei Conti, Valpolicella Superiore La Roara 2015 - € 22,80

Caldo e avvolgente in bocca quanto intenso e fruttato al naso

Claudio Alario, Dolcetto di Diano d'Alba Sorì Pradurent Sup. 2017 - € 12,80

Un rosso che non conosce quasi mai concorrenza in fatto di serbevolezza

Castello del Trebbio, Chianti Rufina Lastricato Riserva 2015 - € 16,80

Sangiovese dal bel carattere nervoso tipico del suo areale di provenienza

COSA CONSIGLIA

Cesconi, TrentoDoc Extra Brut Blauwal Riserva 2011 - € 34,50

Un Trentodoc fine e complesso sia al naso che in bocca

Levii, TrentoDoc Pas Dosé - € 21,60

Incisivo e freschissimo dai profumi di erbe di campo e fiori

Corvee, TrentoDoc Brut - € 18,30

Buona bollicina che punta tutto sulla sua versatilità

Gino Pedrotti, Vigneti delle Dolomiti Nosiola 2018 - € 10,40

Un vitigno tradizionale ancora a caccia del successo che merita

Köfererhof, Alto Adige Valle Isarco Kerner 2018 - € 13,40

Elegante e ben bilanciato, è bianco dal bel carattere salino

Tröpftalhof, Vino Bianco Sauvignon Anphora Garnellen 2015 - € 44,50

Intrigante nei profumi di terra e frutta matura, trova in bocca il suo punto di forza

Grigolli Bruno, Trentino Rosso Trilogia Riserva 2013 - € 22,80

Rosso appagante in bocca e dai profumi netti e intensi

Fanti, Vigneti delle Dolomiti Portico Rosso 2016 - € 10,80

Blend a base di Teroldego, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc

Rudi Vindimian, Vigneti delle Dolomiti Teroldego 2015 - € 10,80

Erbe aromatiche e tocchi fruttati anticipano un sorso leggiadro e saporito

Maso Thaler, Alto Adige Pinot Nero 2015 - € 21,30

Finezza olfattiva che ben si esprime anche in bocca

