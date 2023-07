Enrico Serafino, Docg Barolo Briccolina Riserva 2017

La Menzione Geografica Aggiuntiva Briccolina si trova nel versante occidentale di Serralunga d’Alba, a sud del Castello, con esposizione sud-ovest. Qui i terreni sono antichi - vengono denominati “formazioni di Lequio” - e vi sostano viti da Nebbiolo di ottant’anni di età. I grappoli raccolti per la Riserva di questo cru fermentano parzialmente in acciaio e tini troncoconici, macerando poi a lungo, per quasi un mese. Il tempo di riposo avviene prima in botti di medie dimensioni per oltre due anni, cui se ne aggiungono altrettanti in bottiglia. Ne risulta un vino complesso, particolarmente dall’annata 2017 - sviluppatasi calda e secca - senza però risultare pesante o eccessivamente alcolica. Gli accoglienti profumi di viola, vaniglia e fragola, accompagnati da note ematiche preludono ad un sorso dalla trama larga e distesa, dove tannini, freschezza acidica e calore giocano piacevolmente col palato, trasformandosi in sapori balsamici e di amarena. Il Briccolina è solo uno dei 4 Barolo da menzione che produce Enrico Serafino, cui si aggiunge il Barolo Monclivio e poi una vasta scelta di etichette dedicate ai vitigni autoctoni, senza contare l’articolata linea di Alta Langa. Un totale di 360.000 bottiglie, derivati da 25 ettari di proprietà e altri 35 ettari non di proprietà: il risultato di un lungo percorso d’investimenti iniziato con Serafino Enrico nel 1878 e raccolto nel 2014 dalla famiglia Krause Gentile.

