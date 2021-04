Enrico Serafino, Docg Barolo del Comune di Serralunga d'Alba 2016

Azienda del comprensorio roerino, la Enrico Serafino, di proprietà della famiglia Krause, conta su 60 ettari a vigneto per una produzione di 350.000 bottiglie, che spaziano dal Roero alle Langhe e al Monferrato. I vini mostrano una fattura di buon livello, con una non marginale attenzione all’espressione territoriale. In questo senso, il Barolo di Serralunga 2016 non tradisce gli stilemi di questa sottozona, proponendo profumi di piccoli frutti rossi e liquirizia ben leggibili, con tratti più dolci che arrivano dal rovere di affinamento. In bocca, il sorso è inizialmente morbido per poi farsi più sapido e incisivo, con un bel finale dai ritorni fruttati e balsamici.

