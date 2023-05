Ermete Realacci (Fondazione Symbola): “la sostenibilità è necessità, ma anche opportunità”

“Il vino è un formidabile ambasciatore nel mondo del rapporto che c’è, in Italia, tra produzioni di qualità, paesaggio, innovazione e cultura”. Etica, paura e qualità sono i driver che guidano le scelte dei consumatori, sempre più sensibili al tema della sostenibilità, non solo ambientale. L’esempio del vino come case history al centro dell’indagine di Fondazione Symbola e Ipsos.

