Ermete Realacci: “l’idea dell’Italia nel mondo fondamentale per il successo delle nostre eccellenze”

“Dai piccoli Comuni, che amministrano oltre la metà del territorio, l’Italia parla già al mondo, non vanno trattati come un piccolo mondo antico, ma come una scommessa per il futuro. Mantenere produzioni di qualità, e sviluppare il turismo ad esse collegato, significa anche difendere i servizi di base, i piccoli servizi commerciali, favorire le coppie di giovani e una rapida diffusione della banda larga, ormai fondamentale per dialogare e commerciare con il mondo. Molto di ciò che rende grande l’Italia è nei piccoli borghi”.

