Erste+Neue, Doc Alto Adige Kalterersee Classico Superiore Puntay 2020

Nata nel 1986 dalla fusione della “Erste Kellerei” con la “Neue Kellerei”, la cantina cooperativa Erste+Neue si è unita alla Cantina Kaltern nel dicembre 2016. Ne sono seguiti alcuni anni di profonda riorganizzazione dei vigneti, con l'obiettivo di esaltare il carattere lacustre della Cantina Kaltern e quello di alta montagna di Erste+Neue. La linea premium nasce proprio a partire da questo concetto: gli appezzamenti migliori, tendenzialmente i più alti o che subiscono una forte escursione termica, vengono selezionati per formare le 3 etichette bianche (Chardonnay, Sauvignon Blanc e Pinot Bianco), le 3 rosse (Schiava, Pinot Nero e Lagrein) e i1 passito dei vini Puntay. Vinificati tutti cercando di lasciare inalterata l'eleganza e la complessità che gli acini portano dal vigneto, la Schiava è l'etichetta che - fra tutte - conquista per la sua docile spontaneità. Le uve provengono dal Lago di Caldaro, a 300 metri sopra il paese omonimo: è un luogo caldo, ma l'altitudine permette di non perdere acidità. La fermentazione in cemento con successiva maturazione in legno e anfora, ha permesso a questo Kalterersee Classico Superiore di allargare il sorso su note fruttate e speziate, mantenendo una succosità agrumata e un'acidità da uva spina vivacizzante, senza perdere di profondità grazie al suo carattere dolcemente terroso. L'abbinamento migliore? L'estrosa Revier-Küche di Stephane Zippl al Restaurant 1908.

(ns)

Copyright © 2000/2022