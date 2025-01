Essere “content creator” nel mondo del vino: parla Andrea Zigrossi, “aka” Trotterwine

I consigli su come utilizzare bene i social “in cantina”, e non solo, soprattutto per attrarre le nuove generazioni, secondo chi lo fa di mestiere, anche per gruppi importanti come Lvmh partendo da un background da sommelier. “Si può lavorare sul “brand awarness” così come sulla conversione dei contatti in visite in cantina. La cosa fondamentale è essere autentici. I social sono fondamentali per arrivare ai giovani, che ci passano molto tempo”.

