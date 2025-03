Essi Avellan: “la qualità delle bollicine italiane è elevatissima, ora devono costruire l’awareness”

“La qualità del vino è ormai elevata, quello che serve ora è costruire l’awareness: la reputazione. È il momento giusto per farlo, perché gli spumanti stanno crescendo molto nel mondo, e possono ridurre la distanza di prezzo con lo Champagne”. Lo ha detto, a WineNews, Essi Avellan, prima Master of Wine della Finlandia, esperta di Champagne e spumanti, giudice del “The Champagne & Sparkling Wine World Championships”, il “mondiale” di categoria di Tom Stevenson, incontrata in Franciacorta nei 35 anni del Consorzio del Metodo Classico, la cui evoluzione qualitativa “è già una garanzia per i consumatori”.

