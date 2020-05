“Etica, ambiente, economia circolare e welfare sempre più importanti. Soprattutto dopo il Covid”

A WineNews la visione di Carlos Veloso dos Santos, alla guida di Amorim Cork Italia. “Sono tematiche che erano già importantissime, e lo saranno ancora di più dopo la pandemia. In ogni aspetto della vita e del lavoro le persone vano messe al centro. I consumi di vino? Fino a marzo hanno tenuto, la botta vera sarà da aprile in poi. Ma ripartiranno in tutto il mondo, finita l’emergenza, perchè la gente ha voglia di tornare alla normalità e ad apprezzare le cose semplici”.

Copyright © 2000/2020