Etna, vertice qualitativo della Sicilia, tra zonazione, Docg e successo internazionale

Quando si parla di Sicilia del vino, la prima cosa che viene in mente è l’Etna, perla enoica dell’isola, che negli ultimi anni ha calamitato le attenzioni di critica, mercato e imprenditoria. Una crescita tumultuosa, che il Consorzio dell’Etna è chiamato a governare, che ha appena eletto alla presidenza Francesco Cambria, alla guida di Cottanera, azienda storica del vulcano. “Oggi gli ettari vitati sono più di 1.000, e non cresceranno per i prossimi 3 anni, per una produzione che supera i 4 milioni di bottiglie”.

Copyright © 2000/2021