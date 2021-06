Ettore Prandini (Coldiretti), dalla Pac al commercio estero, passando per nutriscore e ripartenza

“Dalla Pac una risposta concreta a tutti i fronti aperti, dal rispetto per l’ambiente al reddito da riconoscere agli imprenditori agricoli, passando per il superamento delle disuguaglianze tra Paesi, una enorme novità: parlare di socialità è la base per superare le distanze. Sull’etichetta nutriscore dobbiamo tenere duro, perché il fronte a favore non è più così coeso, e in molti iniziano a rendersi conto dei paradossi che porta con sé. E poi ci vuole reciprocità tra Paesi Ue e suoi partner, non sono accettabili regole diverse che svantaggiano le nostre imprese. L’Italia deve utilizzare la leva del turismo per far conoscere le proprie eccellenze alimentari ma, allo stesso tempo, le risorse del Recovery vanno impiegate sulle infrastrutture, il tema portuale, ferroviario e aeroportuale per far viaggiare le merci è fondamentale”.

