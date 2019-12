Etyssa, Doc Trento Extra Brut Cuvée n. 3 2014

Quattro amici e compagni di studi decidono, nel 2009, di produrre un Metodo Classico, come espressione pratica del loro lavoro teorico. Quasi inaspettato, l’esperimento diventa qualcosa di altro, se pure dalla dimensione minimale. Ecco allora poche migliaia di bottiglie ma decisamente coinvolgenti, ad esprimere le diverse sfumature delle annate di un Trento davvero di montagna, leggiadro e raffinato quanto incisivo. La Cuvée n. 3 2014, maturata in acciaio per la maggior parte e in tonneau, è uno spumante definito e di carattere, che lascia senz’altro il segno, guardando, stilisticamente, più alla complessità che all’opulenza. Resta in bottiglia a contatto con i lieviti per 32 mesi.

