Etyssa, Doc Trento Extra Brut N. 7 2018

La Cuvée n.7 2018, oggetto del nostro assaggio, è un Blanc de Blacs sur lie per 4 anni che esprime profumi classici di crosta di pane e lievito alternati a note agrumate e a lampi di pietra focaia. In bocca, il sorso è leggiadro e cremoso, la carbonica ben bilanciata e la fragranza acida sempre in primo piano, a dare scatto, sapore e reattività al vino. A produrre questo Metodo Classico, un’azienda artigianale e a misura d’uomo sia nei quantitativi confidenziali prodotti sia nella sua conduzione, che si affida alla passione di quattro amici per il vino. Etyssa è piccola realtà della spumantistica trentina, che ha esordito con la prima cuvée della vendemmia 2012.

(fp)

Copyright © 2000/2022