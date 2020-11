Evoè Wine Bar & Bistrot

Chi decide di passare qualche giorno nelle Marche a visitare il Conero, la casa del nostro romantico Leopardi, a perdersi nella variegata cucina locale e fra le colline dove si produce il longevo Verdicchio o lo strutturato Rosso Conero, non può non concedersi una passeggiata a Torre di Palme, suggestivo borgo in provincia di Fermo, che guarda il mare dall'alto. Fra le curate mura medievali, impreziosite di bouganville e piccoli locali, a un passo dalla terrazza - da cui godere del lungo panorama costiero - c'è il Bistrot e Wine Bar Evoè, aperto nel 2018 da Marco e Letizia, compagni di vita ed entrambi originari del posto da parte di madre. Naturale sfogo della loro passione per la cucina e per il vino, hanno deciso di scommetterci professionalmente con originalità: menù (ideato con lo chef Nikita Sergeev) e carta del vino sono piccoli ma pensati, alla continua ricerca dei sapori con cui sono cresciuti. E se si ha poco appetito si cade comunque in piedi, grazie alla succulenta selezione di tapas dolci e salate. Consiglio? Non alzarsi da tavola senza aver assaggiato le creme fritte.

