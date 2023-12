“Export è fiore all’occhiello del made in Italy, il Governo lavora per potenziarlo”

A WineNews, dall’Assemblea di Confagricoltura, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Dobbiamo occupare nuovi spazi per crescere, da nuovi mercati come il Vietnam o il Messico, per esempio, ma anche guardando a quelli che oggi sono occupati dall’Italian Sounding. Abbiamo già ottenuto risultati importanti, come in Cina, per l’ortofrutta, o in Usa, per il comparto dei suini, ma siamo al lavoro per fare ancora di più.

