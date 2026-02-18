Export vini in bottiglia Ue in calo: i Dop “maglia nera”, in tre anni perdono 424 milioni di euro

Scendono le esportazioni di vino europeo e, a trascinare in basso il risultato, ci sono le performance dei vini Dop imbottigliati, quelli che rappresentano comunque la locomotiva economica dell’export e, quindi, la parte più significativa. Come dimostrano i dati comunicati da Del Rey Analyst Of Wine Markets, le esportazioni di vini fermi in bottiglia dall’Unione Europea sono diminuite, in valore, del -2,8% nel confronto tra febbraio 2022 e gli ultimi dati disponibili, ovvero quelli di ottobre 2025. Ciò si traduce in una perdita significativa di 460 milioni di euro, con i ricavi dalle esportazioni passati, sempre in questo periodo di riferimento, complessivamente da 16,1 a 15,7 miliardi di euro. Ma sono i vini Dop ha registrare performance peggiori rispetto ad altre sottocategorie, sia in termini assoluti che relativi. In termini di valore, i vini Dop rappresentano la stragrande maggioranza delle perdite subite dai vini fermi in bottiglia considerato che, dal calo totale di 460 milioni di euro registrato negli ultimi tre anni, riguardo all’export, 424 milioni di euro sono attribuibili ai vini Dop, sempre secondo l’analisi di Del Rey Analyst of Wine Markets. In confronto, i vini Igp imbottigliati hanno registrato una perdita di 71,8 milioni di euro (-2,6%), mentre i vini senza alcuna indicazione imbottigliati hanno visto i loro ricavi diminuire di 15,8 milioni di euro (-1,7%). I vini varietali imbottigliati sono stati l’unica sottocategoria a registrare una crescita del fatturato, con un incremento di 51,7 milioni di euro (+6,5%). I vini Dop imbottigliati, in volume, sempre nel confronto tra febbraio 2022 e ottobre 2025, hanno registrato una riduzione significativa nelle esportazioni, ovvero 3,3 milioni di ettolitri (-17,5%). Ad ottobre 2025, su base annuale, i vini Dop hanno rappresentato il 71,9% del valore totale delle esportazioni a livello europeo, gli Igp il 17,2% mentre il restante 11% è costituito da vini varietali e vini senza alcuna indicazione.

