Fabio Motta, Doc Bolgheri Superiore Le Gonnare 2017

L’azienda di Fabio Motta - 6,50 ettari a vigneto per una produzione di 23.000 bottiglie - rappresenta la novità forse più intrigante offerta dal panorama enoico bolgherese nel recente passato. Agronomo brianzolo, con esperienza di cantina da Michele Satta (di cui ha sposato la figlia Benedetta) comincia l’attività di vignaiolo in proprio nel 2010. I suoi vini da subito si segnalano per cifra stilistica coerente con l’areale, ma dal tocco personale a renderli, in qualche misura, un “novum”. Tant’è che il Bolgheri Le Gonnare si fa subito notare. La versione 2017 offre un bagaglio olfattivo dal timbro mediterraneo e balsamico ad anticipare una progressione gustativa ricca e saporita.

Copyright © 2000/2020