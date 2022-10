Fabio Motta, Doc Bolgheri Superiore Le Gonnare 2019

Il Bolgheri Superiore Le Gonnare 2019, Merlot con saldo di Syrah, possiede naso intenso su rimandi ai frutti neri e all’eucalipto con tocchi affumicati e speziati. In bocca, il sorso è succoso e i tannini compatti e ben risolti, ad accompagnare uno sviluppo vivace, che termina ancora sul frutto fragrante. L’azienda che lo produce è quella di Fabio Motta - 6,50 ettari a vigneto, suddivisi tra i Cru “Le Pievi” e “Le Gonnare”, per una produzione di 23.000 bottiglie - a rappresentare la novità forse più intrigante offerta dal panorama enoico bolgherese nel recente passato. Agronomo brianzolo, con esperienza nella cantina di Michele Satta (di cui ha sposato la figlia Benedetta) comincia l’attività di vignaiolo in proprio nel 2010. I suoi vini da subito si sono segnalati per cifra stilistica coerente con l’areale, ma dal tocco personale a renderli, in qualche misura, un “novum”. Una declinazione tutta giocata sull’equilibrio e la finezza che, a queste latitudini, diventa una vera e propria sfida, vinta sempre più spesso in modo convincente dalle etichette della cantina con sede nei pressi di Castagneto Carducci.

(fp)

