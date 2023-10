Fabio Motta, Doc Bolgheri Superiore Le Gonnare 2020

Di origine lombarda, di formazione agronomica e quindi allievo in cantina del suocero Michele Satta, Fabio Motta si cimenta da solo nel 2010 a partire da una vecchia vigna in affitto di 4 ettari: Le Pievi. Di lì a poco si aggiunge un vigneto a uve bianche (Le Fornacelle), infine l’acquisto delle Gonnare, vigna in zona fresca ai piedi di un antico corso d’acqua. L’idea è di distillare la pienezza della terra bolgherese nel bicchiere, senza perdere l’armonia paesaggistica che questo territorio trasmette. Le Gonnare è il Bolgheri Superiore della cantina: un vino vivo e croccante, caldo e balsamico, insaporito dalla scorrevolezza fruttata e dalla profondità terrosa, che sosta al palato con gentilezza.

