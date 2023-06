Fabrizio Dionisio, Doc Cortona Syrah Linfa 2021

Fabrizio Dionisio, avvocato romano, è oggi un punto di riferimento per il Syrah prodotto nel territorio di Cortona, che ha mostrato un modo tutto proprio nel far esprimere il vitigno della Valle del Rodano. Il podere familiare, acquistato dal padre di Fabrizio negli anni Settanta del secolo scorso, è divenuto a partire dal 2000 una realtà produttiva tra le più significative di questo areale, tra quelle che hanno saputo valorizzare al meglio il binomio tra il Syrah e il terroir di Cortona. L’azienda dispone di 15 ettari a vigneto - dove la varietà prevalente è, evidentemente, il Syrah, con una piccola quota di Viognier - allevati a biologico e dislocati nelle colline della Val di Chiana su due poderi distinti: “Il Castagno” e “Poggio del Sole”. La produzione complessiva è di 50.000 bottiglie all’anno, lavorate con tecniche enologiche essenziali, a partire da fermentazioni con soli lieviti indigeni, e maturate in cemento e legno di varia misura. Il Syrah Linfa, invece, fermenta e matura in giare di terracotta dell’Impruneta, dimostrandosi un vino non privo di personalità. La versione 2021 possiede profilo aromatico scuro che sa di more e mirtillo, con tocchi di liquirizia, erbe di campo e viola leggermente appassita. In bocca, il sorso è tonico e succoso, dal tannino croccante e dallo sviluppo compatto, a terminare in un finale ancora sui frutti scuri, la liquirizia e le erbe di campo.

