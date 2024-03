Famiglia Anselma, Docg Barolo del Comune di Monforte 2018

Fermenta spontaneamente il mosto che proviene dai grappoli di Gramolere, Bricco San Pietro e San Giovanni, e che va poi a comporre questo Barolo del Comune di Monforte della Famiglia Anselma, vino ematico nella versione 2018, ricolmo di ciliegia e ribes rossi, camelia e rosa, con ricordi mentolati e di spezie dolci, dal sorso subito aderente e poi saporito di sapidità fruttata e freschezza balsamica. Etichetta che si aggiunge ad un portafoglio aziendale tutto incentrato sul Nebbiolo, che custodiscono in parte in cantina per proporre una sorta di libreria che rilasciano gradualmente sul mercato: un inno alla longevità del Barolo che la Famiglia Anselma onora fin dagli esordi del 1993.

(ns)

