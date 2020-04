Fantini, Docg Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo Opi Riserva 2012

Recente la notizia che Farnese Vini è passata di mano, entrando nell’orbita del fondo d’investimento statunitense Platinum Equity, ma il “deus ex machina” della vecchia Farnese, Valentino Sciotti, rimane sia a fianco di Platinum Equity sia come presidente esecutivo del colosso abruzzese. Fondato ad Ortona nel 1994 da tre imprenditori del vino lo stesso Valentino Sciotti, Filippo Baccalaro e Camillo De Iuliis, Farnese, mettendo insieme più di 300 piccole aziende, produce e distribuisce vini provenienti da sei regioni del Sud e del Centro Italia (oltre che dall’Abruzzo, dalla Basilicata, dalla Campania, dalla Puglia, dalla Sicilia e dalla Toscana) ed esporta in più di 80 Paesi in tutto il mondo. L’azienda genera il 97% dei ricavi al di fuori dell’Italia: i suoi principali mercati sono la Germania, la Svizzera, il Canada, l’Olanda, il Belgio e il Giappone. Arriva dal ricco portafoglio aziendale il Montepulciano d’Abruzzo, oggetto del nostro assaggio. Il Colline Teramane Opi Riserva 2012 nasce nella tenuta Cantalupo, a conduzione biologica, situata nel comune di Notaresco, in provincia di Teramo ed è affinato per 24 mesi in barrique francesi e americane. Al naso le prime sensazioni rimandano alla vaniglia, alle spezie dolci e al tabacco su una base di frutta rossa matura e sotto spirito. In bocca, il vino ha struttura quasi imponente, dolcezza e morbidezza diffuse con finale ampio e persistente.

