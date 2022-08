Fantini, Docg Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane 2015

Il Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane 2015, affinato in legno grande per oltre un anno, appare di colore rosso rubino profondo, con riflessi granati. I suoi profumi sono intensi e comprendono rimandi alla frutta rossa matura, alle spezie, alla grafite e al cioccolato. In bocca, il sorso è quasi maestoso, ricco e succoso, dai tannini soffici e dallo sviluppo ampio, che termina in un finale avvolgente e dai ritorni fruttati e speziati. Il Gruppo Farnese nasce nel 1994 in Abruzzo, ad Ortona. Un progetto ambizioso e ardito che ha realizzato nel Sud Italia, senza possedere capitali finanziari e vigneti di proprietà, un modello di business innovativo, dal forte impatto sul piano delle vendite. E a quasi trenta anni dal suo lancio, il successo del sistema produttivo e commerciale di questo modello imprenditoriale ha cambiato molte cose e con loro è mutato anche lui (a partire dalla proprietà che oggi fa capo al fondo d’investimento statunitense Platinum Equity), restando però ben ancorato agli intenti originari. Oggi, il Gruppo Vini Fantini è un gigante enologico vicino ad oltrepassare i 70.000.000 di bottiglie vendute all’anno ed ha incamerato nella sua struttura anche la Puglia, la Campania, la Basilicata, la Sicilia e la Toscana, attraverso i diversi marchi di Vini Fantini (fra cui Vigneti del Salento, Cantine Cellaro Caldora, Vigneti Zabù, Terre Natuzzi, Vesevo e Vigneti del Vulture).

(fp)

