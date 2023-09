Farina, Doc Ripasso della Valpolicella Classico Superiore Montecorna 2020

I vini a marchio Farina offrono un mix tra tradizione e modernità, nel solco dello stile prevalente in Valpolicella, con etichette, in generale, dalla confortante solidità qualitativa e dalla buona coerenza con il territorio d’origine, che trovano il loro baricentro fondamentale nella terra dell’Amarone, spaziando tuttavia, con una mirata selezione, anche sulle altre zone produttive della provincia veronese. 10 gli ettari di proprietà occupano, posti in varie zone della Valpolicella (di particolare rilievo quelli coltivati a Montefante e Montecorna, quest’ultimo situato sul monte Masua). A questi si aggiungono altri 35 ettari di vigna condotti da viticoltori-conferitori storici, ormai un tutt’uno con la cantina di Pedemonte, a costituire una produzione media di 800.000 bottiglie all’anno. La cantina nasce nel 1973 ma è nel recente passato che si è imposta tra le realtà più significative del panorama enoico veronese. Oggi, la guida aziendale è nelle mani di Claudio, Elena e Alessandro, che proseguono il lavoro iniziato mezzo secolo fa in famiglia. Il Ripasso Montecorna 2020 effettua un affinamento di un anno diviso tra legno grande e barrique. Al naso, prevalgono le sensazioni fruttate di amarena, per poi lasciare lo spazio a tocchi di marmellata di prugne, rimandi vanigliati e affumicati e lampi di polvere di caffè. Il sorso è morbido, avvolgente, denso e dai continui rimandi fruttati.

