Fattoria Coroncino, Docg Castelli di Jesi Verdicchio Gaiospino Riserva 2021

La Fattoria Coroncino nasce nel 1981 a Staffolo tra le valli del Musone e dell’Esino. Oggi a condurla, c’è Valerio Canestrari, insieme alla madre Fiorella, che segue i principi dell’agricoltura biodinamica, dopo che i vigneti aziendali sono stati coltivati a biologico fin dal 1992. L’azienda interpreta il Verdicchio con notevole personalità, dando vita a vini di grande struttura e intensità aromatica, che sono diventati un punto di riferimento per gli amanti della tipologia. Le vigne della Fattoria coprono in totale 15,5 ettari, dislocati fra i 250 e 400 metri sul livello del mare. 9,5 ettari sono iscritti all’Albo del Verdicchio dei Castelli di Jesi e si trovano nei Cru Coroncino, Cupramontana e San Paolo di Jesi. La produzione annua dell’azienda è mantenuta volutamente bassa, poco sotto le 60.000 bottiglie complessive. Il Castelli di Jesi Verdicchio Gaiospino Riserva 2019 profuma di frutta gialla matura, mandorle fresche, anice, agrumi e erbe aromatiche. In bocca il sorso è pieno e al contempo scattante, sviluppandosi con sapidità continua e terminando in un finale segnato da un intenso ritorno del frutto.

