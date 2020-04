Fattoria Corzano e Paterno, Marzolino del Chianti

I formaggi della Fattoria Corzano e Paterno sono ottenuti artigianalmente dal 1992 usando solo il latte di pecora sarda munto in azienda. Il latte è lavorato nel caseificio accanto a Casa Corzano e alla cantina, mentre le pecore pascolano nei campi circostanti sul lato Paterno. Il piccolo gregge è stato acquistato nei primi anni Settanta da Wendelin Gelpke proprio per liberare il terreno, per poi piantare le vigne. Ora è cresciuto fino a circa 650 capi che sono accuditi nella stalla sotto a Villa Paterno. Le pecore producono la quantità massima di latte nella primavera, quando il caseificio è operativo ogni giorno della settimana, mentre la produzione smette da settembre fino a novembre. La prima esperienza di Corzano e Paterno con la lavorazione del formaggio è cominciata, quasi per gioco, con un calderone messo sul camino della casa colonica e da lì è nata prima l’idea di produrre formaggio e poi quella di aprire un piccolo ma moderno caseificio. Dopo anni di prove ed esperimenti, Corzano e Paterno produce attualmente più di 15 tipi di formaggio, dal pecorino tradizionale a formaggi stile Roquefort, formaggi morbidi e duri, delicati e piccanti. Il marzolino del Chianti, oggetto del nostro assaggio, a differenza di quelli che si trovano comunemente in commercio è venduto dopo appena cinque giorni dalla data di produzione. Dal gusto fresco e dall’intenso sapore del latte, caratterizzato da un impasto morbido e cremoso, si consiglia di condirlo con un filo d’olio e di accompagnarlo a un’insalata di pomodori, come alternativa alla mozzarella.

