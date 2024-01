Fattoria dei Barbi, Docg Brunello di Montalcino Vigna del Fiore 2019

L'etichetta più armoniosa di Fattoria dei Barbi deve il suo nome al Podere Fiore, antichissimo casolare di famiglia che si trova al confine sud-est di Montalcino, lungo la strada romana che collegava Siena a Roselle, in Maremma. Vigna del Fiore è un unico appezzamento di 5,7 ettari di terreno sassoso e una delle più antiche dell'azienda (che da quest'anno passerà la conduzione agricola dei suoi 213,5 ettari di vigne e olivi a biologico): il suo Brunello 2019 ha la polpa dolce dei frutti rossi in conserva e i profumi delicati dei fiori, con un accenno ematico e speziato; il sorso scorre fresco e agrumato, ha un tannino gentile e una sapidità materica che lo imprime a lungo in bocca.

(ns)

