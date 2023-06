Fattoria il Lago, Docg Chianti Rufina Riserva 2020

La Fattoria Il Lago è situata nel Comune di Dicomano, nell’areale della denominazione Chianti Rufina. Dal 1962 la tenuta è di proprietà della famiglia Spagnoli, che, forte di una lunga esperienza nel ramo edile ha negli anni effettuato un recupero sia del patrimonio immobiliare che di quello vitivinicolo di questa realtà. L’azienda, con i suoi 17 ettari a vigneto, tra i 300 e i 600 metri di altitudine sul livello del mare e da cui si ottengono complessivamente 50.000 bottiglie, propone un portafoglio etichette all’insegna dell’equilibrio e della freschezza. Protagonista assoluto il Sangiovese, con il Chianti Rufina primo vino aziendale, un prodotto sempre piacevole, il Pian de’ Guardi, Sangiovese in purezza e vero Cru aziendale e il Chianti Rufina Riserva, un rosso dotato di ottima longevità. La versione 2020, oggetto del nostro assaggio, è maturata in barrique di primo e secondo passaggio per 18 mesi. I suoi profumi rimandano alle viole ai piccoli frutti rossi e alle spezie, anticipando una progressione gustativa articolata e saporita, dove predomina la fragranza e un una buona struttura tannica, che conduce il sorso ad un finale ben profilato e dai ritorni ancora fruttati. L’azienda produce anche un intrigante Syrah e un Pinot Nero, che proprio sui rilievi di questo areale sembra aver trovato un habitat ideale, almeno per esprimere al meglio i suoi tratti varietali più significativi.

(fp)

