Fattoria Zerbina, Doc Romagna Sangiovese Marzeno Pietramora Riserva 2019

La fattoria Zerbina - con a disposizione oggi 26,5 ettari a vigneto in biologico e allevato ad alberello, per una produzione complessiva di 160.000 - è uno dei brand più affermati della Romagna, capace di imboccare il percorso della qualità in anni non sospetti. Lo ha fatto sia con i vini bianchi che con quelli rossi, tanto con le varietà internazionali quanto con i vitigni tradizionali del territorio, ovviamente a partire dal Sangiovese. Fu Vincenzo Geminiani, nel 1966, ad acquistare il podere e a piantare i primi filari sulle colline tra Faenza e l’Appennino tosco-romagnolo, già con l’obbiettivo di elevare la qualità dei vini dell’areale. La svolta decisiva verso questo traguardo arrivò nel 1987, quando la nipote Cristina Geminiani prese definitivamente le redini aziendali, apportando significativi passi in avanti anche tecnici, grazie alle sue esperienze di studio all’Università di Milano e Bordeaux. Il Sangiovese Pietramora Riserva, che dalla vendemmia 2011 porta in etichetta il nome della sottozona di appartenenza (Marzemo), è, tra i rossi, il vino bandiera aziendale e viene fermentato parte in tonneau e parte in acciaio, per poi maturare in barrique per 12 mesi. La versione 2019 profuma di viola, ciliegia matura e tocchi di vaniglia e tabacco a rifinitura. In bocca è denso e croccante, con sensazioni morbide e dure in buon equilibrio. Finale lievemente tostato, di buon nerbo e affondo.

(fp)

