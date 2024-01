Fattoria Zerbina, Docg Romagna Albana Secco Bianco di Ceperano 2022

L’Albana è il vitigno bandiera della Fattoria Zerbina, sia perché saldamente legato al territorio enoico romagnolo, sia perché l’azienda con sede a Faenza ne ha saputo cogliere tutte le potenzialità attraverso il suo noto passito Scaccomatto. Non manca, evidentemente, all’appello anche una sua versione “secca”. Il Bianco di Ceperano 2022 oggetto del nostro assaggio, mette in fila profumi di acacia e frutti tropicali, con tocchi di pompelmo a rifinitura. In bocca il sorso è ben profilato, non privo di dinamica e vivacità anche in un’annata tendenzialmente calda, risultando saporito e succoso e dal finale intenso e ancora fruttato, dalla piacevole nota iodata di chiusura.

