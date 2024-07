Fèlsina, Docg Chianti Classico Gran Selezione Colonia 2020

Siamo sulla sommità del Poggio a Rancia, a Castelnuovo Berardenga. Qui la terra è rossa, ricca di magnesio, ferro, alberese e calcare: un unicum nei 500 ettari di proprietà di Fèlsina. Come unica è la storia di questo vigneto, che prende il nome da un’antica colonia elioterapica: lega infatti tre generazioni della famiglia Poggiali. Il nonno Domenico e il figlio Giuseppe, che iniziarono il reimpianto del vigneto nel 1966, con il nipote Giovanni, che nel 1991 riprende i lavori di scasso che i suoi familiari avevano sospeso. La prima raccolta avviene nel 1997, ma la prima bottiglia nasce solo nel 2006. Diventa Chianti Classico nel 2007 e oggi è Gran Selezione. Dopo la fermentazione in acciaio e la maturazione in barriques nuove, l’annta 2020 si rivela un vino intenso di note speziate e balsamiche, arricchite da aromi fruttati di prugna e amarena, goudron e cenni vegetali. Al sorso, di buona aderenza e sapidità, tornano i sentori di frutta e spezie cui si aggiungono ricordi ammandorlati e di agrumi, chinotto specialmente, che chiudono il sorso con freschezza. La Gran Selezione Colonia si accompagna alle alle tradizionali etichette del territorio (Riserva Rancia e Berardenga, quest’ultimo anche in versione annata e il Vin Santo), come anche a vini più moderni: il celebre Supertuscan Fontalloro, gli Igt Nero di Nubi, Maestro Raro e Sestri, e infine 4 spumanti Metodo Classico: in tutto circa 450.000 bottiglie.

(ns)

