Ferdy Wild - Lenna (BG)

Il ristorante dell’Agriturismo Ferdy Wild, a Lenna nel bergamasco, mette a disposizione una cucina completamente dipendente della montagna. Da una parte l’azienda agricola che produce latte, formaggio, erbe spontanee, carni etiche, salumi e ciò che può essere archiviato in dispensa, dai fermentati alle confetture. Dall’altra, il progetto “Supereroi montani”: una filiera costruita da agricoltori che rispecchiano i valori di un’agricoltura territoriale e rafforzando la proposta a tavola del ristorante. I piatti vanno, per fare alcuni esempi, dalle polpettine storiche di erbe spontanee dal cuore filante di formaggio e spuma di panna affumicata, alle lumache bergamasche trifolate, patate, castagne e fogli; dallo Shepherd’s di pecora gigante bergamasca in raviolo aperto, spuma di patate e latte di mascherpa al riso Carnaroli al latte, salsa romice, fondo bruno e cacao in purezza; dal controfiletto di Bruna Alpina cotta alla brace, verdure biodinamiche, salse vegetali e contorno stagionale all’uovo delle galline selvagge, polenta e stracchino.

