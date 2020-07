Ferghettina, Docg Franciacorta Brut Milledì 2015

Ottenuto da Chardonnay in purezza e affinato sui lieviti minimo per 36 mesi, il Milledì 2015 è un Franciacorta raffinato e deciso. Al naso, nette e protagoniste le sensazioni agrumate, ben assecondate da note di frutta a polpa bianca e da cenni di crosta di pane. In bocca, il vino è incisivo e sapido, dalla progressione ritmata e dal finale fragrante e persistente. Ferghettina è nome noto e di affidabile qualità in Franciacorta. 160 sono gli ettari coltivati a biologico dell’azienda con sede ad Adrio, per una produzione complessiva di 400.000 bottiglie. Di proprietà della famiglia Gatti, è una realtà sempre in movimento, che non finisce mai di sviluppare nuovi progetti, tenersi al passo con i tempi in tema di attrezzature per la coltivazione dei vigneti e per la vinificazione, o per nuove acquisizioni di terreni. Una cantina modello, insomma, che ha, evidentemente, il suo punto di forza fondamentale in una gamma di etichette dall’ineccepibile standard qualitativo e dall’impronta stilistica ben leggibile e coerente con il proprio territorio d’origine, che ne fanno una delle firme più importanti di tutta la Franciacorta.

