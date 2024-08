Ferrari, Doc Trento Brut Perlé 2018

Agli inizi del Novecento, Giulio Ferrari intuisce la potenziale vocazione del Trentino per la produzione di spumanti. A quell’epoca però quelle terre facevano parte dell’impero austro-ungarico: come convincere i padroni austriaci a bere quei vini? L’idea fu semplice quanto geniale: richiamare con un termine a loro familiare la caratteristica principale degli spumanti. “Perlend”, in tedesco, significa spumeggiante e Giulio Ferrari lo definisce ulteriormente francesizzandolo in “Perlé”. Il Perlé Brut, ottenuto da sole uve Chardonnay, matura sui suoi lieviti per oltre 50 mesi. La versione 2018 profuma di fiori, frutti a polpa bianca e crosta di pane, con tocchi speziati, mentre in bocca il sorso è croccante e sapido, dalla carbonica ben dosata e dal finale piacevolmente agrumato. Insieme al Dosaggio Zero, al Reserve Rosé, al Reserve Nero e al Reserve Bianco, integra una fortunata gamma di spumanti davvero ben centrati. Ferrari, di base a Trento - 117 ettari a vigneto di proprietà per una produzione complessiva di 7.000.000 di bottiglie - e azienda della famiglia Lunelli, rappresenta il marchio più solido della spumantistica del Bel Paese, capace di rappresentare all’estero l’eccellenza italiana (basti pensare alla sponsorizzazione in Formula Uno, solo per fare un esempio). L’azienda trentina produce vini rossi in Toscana (Podernuovo) e Umbria (Castelnuovo) e controlla anche la cantina Bisol di Valdobbiadene.

