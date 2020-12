Ferrari, Doc Trento Brut Rosé Maximum

Il Brut Rosé Maximum non è certo una delle etichette apicali del portafoglio prodotti della storica cantina di Ravina (sta poco più in alto dell’entry level “Linea Classica”), anche per i numeri non proprio confidenziali messi sul mercato, ma rappresenta una delle porte d’ingresso al mondo delle bollicine più convincenti firmate famiglia Lunelli. Metodo Classico a base di Pinot Nero e Chardonnay da 30 mesi sui lieviti, possiede colore rosa antico dal perlage continuo. Al naso, note di lieviti, piccoli frutti rossi e un cenno agrumato introducono ad una progressione gustativa immediatamente piacevole ed appagante dal tratto fragrante e dai ritorni fruttati sul finale.

