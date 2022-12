Ferrari, Doc Trento Extra Brut Bruno Lunelli Riserva 2006

Una bottiglia dal fondo convesso, che non può essere lasciata sul tavolo, ma soltanto tenuta in braccio come un bambino oppure adagiata in un secchiello. Inconfondibile, grazie all’Ntf che ne certifica l’autenticità. Si distingue (anche) per questo il Riserva Bruno Lunelli 2006, il secondo millesimo Ferrari dopo quello del 1995 dedicato come atto d’amore e di riconoscenza da parte degli eredi di terza generazione, i cugini Matteo, Marcello e Camilla con il fratello Alessandro, nei confronti del capostipite della famiglia. Il lancio celebra due ricorrenze: i cento anni dalla nascita del nonno e i 120 anni di storia della cantina trentina. La Riserva è frutto di un rigoroso lavoro di selezione delle parcelle da cui attingere il miglior Chardonnay di montagna (600 metri di altezza), un assemblaggio magistrale e sedici anni di affinamento. Di questa bollicina d’autore da collezione ne esistono meno di sette mila esemplari. All’interno del cofanetto, oltre alla bottiglia, è contenuta una card con QR code grazie al quale è possibile scaricare, attraverso un’esperienza personalizzata e guidata, il proprio Non fungible token composto in maniera artistica.

