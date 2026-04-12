Pasqua, Veneto Igt Bianco Hey French You Could Have Made It But You Didn’t Edizione V

Il debutto della quinta edizione degustata in verticale con le quattro precedenti ha raccontato il “divenire” di Hey French: You Could Have Made It But You Didn’t (Ehi Francese, avresti potuto farlo tu, ma non l’hai fatto), il più dirompente tra i vini unconventional di Pasqua che strizzano l’occhio alla Generazione Z e quello di maggior successo. Se l’innovazione è centrale nei valori di Pasqua, senza competenza, sensibilità e dedizione la visione non si sarebbe trasformata in creazione: un nome omaggio e provocazione per i cugini d’oltralpe a “imbrattare” una vecchia etichetta - dalla creatività dell’artista CB Hoyo - e la scelta, criticata e coraggiosa, di produrre un “multivintage” che si potesse confrontare con i più grandi bianchi. Se il vino d’annata rappresenta una istantanea del territorio, un blend di diversi millesimi lo fotografa senza l’interferenza degli andamenti climatici altalenanti degli ultimi anni. Più potenti, voluminose e concentrate, le prime due edizioni (la prima, del 2019, è all’apice), la terza segna una svolta in finezza e verticalità. Eleganza, precisione e compiutezza del profilo aromatico delle ultime due edizioni sono maggiori, con l’ultima - concerto di sei annate - verticale e freschissima: erbe aromatiche e frutta esotica al naso, al sorso mineralità vulcanica del vigneto (5 ha) sul Monte Calvarina nell’areale del Soave e note di mandorla della prevalente Garganega.

(Clementina Palese)

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