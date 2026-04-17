Zorzettig, Doc Friuli Friulano Tenaci 2025

Il Friulano 2025 di Zorzettig (una delle 16 etichette della nuova linea Tenaci) restituisce un’interpretazione schietta e contemporanea dei Colli Orientali, dove la complessità della ponca - marne e arenarie di origine eocenica - si traduce in un profilo identitario e riconoscibile. È un vino che nasce da una viticoltura attenta (4.000 ceppi per ettaro, sistema a doppio capovolto) e da una vinificazione essenziale: pressatura soffice, decantazione a freddo e fermentazione lenta in acciaio, seguita da bâtonnage, che ne arricchiscono la tessitura senza appesantirla. Alla guida dell’azienda, Annalisa Zorzettig porta avanti un percorso ereditato dal padre Giuseppe, fondato su un equilibrio tra sensibilità e rigore, dove il vino è prima di tutto relazione con la terra e responsabilità nel tempo. L’imprenditrice infatti sulla linea Tenaci dice: “Significa non smettere mai di esserci, anche quando le condizioni sono difficili, continuare a lavorare la terra con rispetto e costruire valore nel tempo, senza scorciatoie”. Una visione che si riflette in un Friulano sincero e coerente, lontano da ogni omologazione. Nel calice si esprime con note tipiche di mandorla, affiancate da pera matura e cenni di basilico; al palato è diretto, fresco, con chiusura pulita e leggermente amaricante, firma varietale del vitigno. Versatile negli abbinamenti, trova la sua dimensione naturale accanto al Prosciutto di San Daniele.

(Francesca Ciancio)

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