Scarpa, Docg Barolo Tettimorra® 2021

A fondare l’azienda fu Antonio Scarpa, nel 1900. Nel 1949, senza eredi, Antonio Scarpa decise di vendere la cantina a Mario Pesce, produttore di Nizza Monferrato. Anche Mario Pesce non ebbe figli e accolse in azienda il nipote Carlo Castino, fresco di studi compiuti alla Scuola Enologica di Alba. Castino divenne prima il braccio destro di Pesce e, successivamente, il direttore aziendale. A lui si deve l’intuizione di acquistare, nel 1969, la più importante tenuta dell’azienda, i Poderi Bricchi: 25 ettari a vigneto tra Castel Rocchero e Acqui Terme nel cuore del Monferrato enoico, con il vigneto La Bogliona a recitare il ruolo di protagonista. Il suo erede, dopo un percorso produttivo così articolato, è oggi l’enologo Silvio Trinchero, che, a partire dal 2018, ha potenziato ed allargato il campo d’azione della cantina Scarpa spingendosi soprattutto in Langa, con l’acquisizione di porzioni vitate a Verduno - con il Cru Monvigliero - e a Neive - con il Cru Canova. Attualmente, la cantina con base a Nizza Monferrato, conta su 30 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 150.000 bottiglie. Il Barolo Tettimorra 2021 profuma di viole, bacche rosse e sottobosco, con tocchi di tabacco, spezie e agrumi. In bocca il sorso è solido, sapido e di buona freschezza acida, dai tannini fitti e vibranti e dal finale polposo, lungo e persistente, che torna sul frutto aggiungendo toni balsamici.

(are)

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