Padelletti, Docg Brunello di Montalcino Riserva 2020

Il Brunello di Montalcino Riserva 2020 profuma di frutta rossa matura, affiancando cenni di fiori appassiti, sottobosco, spezie e tabacco. In bocca il sorso è robusto e dai tannini in primo piano, e termina in un finale caldo e avvolgente. La cantina di Montalcino che porta questo nome è stata una tra le prime a vinificare il Sangiovese come unico vitigno per produrre un rosso da invecchiamento che andasse ad affiancare il Moscadello, il vino storico dell’areale. La famiglia Padelletti possiede profonde radici a Montalcino e nel suo albero genealogico si sono susseguiti nei secoli medici, avvocati, giudici, professori universitari, che hanno dato lustro anche a questa piccola realtà ben salda nella storia enoica di Montalcino. Ancora oggi, la cantina si trova nel paese, retaggio di un’antica tradizione sempre più rara da trovare ancora intatta, con i vigneti, sei ettari, invece, che si trovano tutti sul versante nord del quadrante della denominazione, per una produzione di Brunello limitata alle 20.000 bottiglie all’anno. La cifra stilistica dei vini è di stampo tradizionali, con i vini invecchiati in botti grandi da 25 e 30 ettolitri. Il risultato sono Brunello dai profumi antichi ed intensi, che accompagnano una generosa progressione gustativa, dall’impatto complessivo austero e tendenzialmente reticente all’inizio, ma capace di esprimersi in tutta la propria forza con il passare del tempo.

(fp)

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