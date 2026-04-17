Cascina Pizzavacca, Giardiniera sottòlio

L’azienda agricola Cascina Pizzavacca si trova a Soarza di Villanova sull’Arda, in provincia di Piacenza e da sempre è di proprietà della famiglia Pisaroni. Qui viene portata avanti la tradizione delle ricette di famiglia tipiche della Bassa Piacentina, che da generazioni valorizzano le produzioni tipiche di queste terre. L’attività di trasformazione è stata avviata nel 2006 attraverso la realizzazione di un piccolo laboratorio artigianale all’interno della cascina, che poi si è trasformato in un moderno nucleo produttivo dove si trasformano verdure e frutta coltivate in campo. Le ricette riproposte da Bruno Pisaroni, lo “chef” della Cascina Pizzavacca, escludono totalmente l’utilizzo di conservanti, coloranti e altri additivi, offrendo così aromi e sapori assolutamente naturali. La produzione propone salse di verdura e sottoli, confetture e nettari di frutta. Con la squisita Giardiniera sottòlio - a base di peperoni, carote, sedano, cipolle, cavolfiori e fagiolini - a recitare il ruolo di protagonista.

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