Duemani, Costa Toscana Igp Rosso Cabernet Franc Duemani Vènti 2020

Duemani Vènti è un vino intenso che ben rappresenta il progetto pionieristico di Luca D’Attoma, tra i primi in Italia a impostare la viticoltura secondo i principi biologici e biodinamici certificati Demeter sui 13 vitati della tenuta. Qui ogni vitigno è stato piantato nella posizione che meglio risponde alle sue esigenze. L’azienda, situata a Riparbella sulla Costa Toscana tra il Mar Tirreno, la macchia e il bosco, è stata fondata nel 2000 da D’Attoma ed Elena Celli. Nel 2023 Le Tenute del Leone Alato hanno acquistato l’azienda maremmana, e hanno scelto di far degustare l’anteprima di Duemani Vènti in occasione della presentazione di Terrae, un volume fotografico che celebra il gruppo. Il libro, realizzato da Jacques Pion con testi di Lorenzo Carpanè, restituisce infatti la polifonia di voci che compongono la società che fa capo a Generali Italia. “Così come ogni vino nasce dal territorio e ne restituisce i tratti più autentici, anche ogni immagine nasce da un ascolto profondo del luogo” sostiene Igor Boccardo, amministratore delegato di Le Tenute del Leone Alato. Duemani Vènti sprigiona profumi di frutti rossi, erbe aromatiche, rosa, scorza di arancia e spezie, mentre nel calice esprime eleganza, potenza e tannini setosi. Misurato ed equilibrato, Duemani Vènti affina per 24 mesi in barrique, seguiti da 12 mesi in bottiglia, prima di arrivare allo scaffale ed è pensato per una lunga evoluzione.

(Cinzia Meoni)

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