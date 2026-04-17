La Fortuna, Docg Brunello di Montalcino 2021

Ha origini romagnole, la famiglia Zannoni, giunta a Montalcino nel 1870. Giovanni vi arriva con la sua esperienza di allevatore di bestiame, permettendo al figlio Angiolino di stabilirsi nel 1907 al podere La Fortuna che comprendeva 4 ettari di terreno condotti a mezzadria. Restando a coltivare la terra di Montalcino, si sono trovati attori della sua formazione vitivinicola, soprattutto nelle persone di Gino e di suo figlio Gioberto, sempre attenti al futuro con le mani ben salde nella terra. Oggi i figli di Gioberto e Felicetta - Angelo e Romina - conducono questa eredità agricola, gestendo 40 ettari di proprietà, divisi fra ulivi (4 ettari di Moraiolo, Leccino e Frantoio), seminativi (18 ettari coltivati a grano duro) e vigna, con 18 ettari piantati a Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Viognier. Le vigne si trovano sia nella zona adiacente all’azienda (ai piedi della collina che ospita il paese di Montalcino, sul versante nord-occidentale), che nella zona meridionale della Docg. Le 100.000 bottiglie che producono in media sono dedicate al bianco Magnus, all’Igt rosso Fortunello, al Rosso di Montalcino, al Brunello Giobi, alla Riserva e al Brunello annata, in questo caso la 2021, che risulta un vino fresco e balsamico già al naso, cedendo solo in seguito note dolci di frutta rossa e di spezie; il sorso è polposo, si trattiene poi agrumato e pepato, dando infine slancio alla scorrevolezza calda e floreale.

(ns)

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