Ruffino, Doc Bolgheri Superiore Garzaia 2023

Il progetto bolgherese di Ruffino nasce nel 2023, quando l’azienda che fa capo al gigante a stelle e strisce Constellation Brands, acquisisce due distinti appezzamenti, per un totale di 15 ettari, dislocati nelle zone di Le Sondraie e Le Bozze lungo la via Bolgherese, nella denominazione di Bolgheri. Ed il primo vino di questo nuovo percorso è il Bolgheri Superiore Garzaia 2023, ottenuto dalle uve dei vigneti de Le Sondraie, nella parte nord della denominazione di Bolgheri. Si tratta di un classico blend a base di Merlot e Cabernet Franc, quest’ultimo in prevalenza, maturato per 18 mesi in barrique di primo e secondo passaggio. I suoi profumi rimandano alla frutta rossa matura e al cedro, con tocchi speziati e cenni di tabacco e macchia mediterranea. In bocca il sorso è morbido ed avvolgente, dallo sviluppo continuo e dal finale intenso dai toni di nuovo balsamici. Ruffino è stata fondata nel 1877 a Pontassieve, dai cugini Ilario e Leopoldo Ruffino, che sognavano di portare il “vino ideale” in tutte le tavole del mondo. Da più di 140 anni, l’azienda è fedele a questo sogno, con tenute situate nelle più importanti denominazioni toscane - dal Chianti Classico al Brunello di Montalcino - passando oggi anche per Bolgheri. Ruffino, solida realtà produttiva “market oriented”, dai vini tecnicamente ineccepibili e dall’impronta stilistica modernista, esporta le sue etichette in oltre 80 paesi.

(fp)

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