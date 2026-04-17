Giuseppe Gorelli, Docg Brunello di Montalcino 2021

Il Brunello di Montalcino 2021 profuma di piccoli frutti rossi maturi, sottobosco e pietra focaia, con tocchi floreali, balsamici e speziati. In bocca il sorso è potente e materico, dai tannini fitti e articolati ben coperti da un frutto polposo e mossi da una verve acida continua e vivace, che allunga un finale persistente e ben profilato, ancora sul frutto e i toni balsamici. L’obiettivo di Giuseppe Gorelli è chiaro: produrre Sangiovese espressivi e dalla cifra stilistica tendenzialmente all’insegna della finezza. Una ricetta che, nel suo caso, non è soltanto una esigenza dettata dai gusti che cambiano, ma un vero e proprio marchio di fabbrica. Lo si rintraccia facilmente guardando ai risultati di una quarantina di vendemmie, quando lavorava a Le Potazzine, insieme ad alcune riuscite etichette delle aziende dove è consulente. Lo si vede oggi anche nel suo progetto tra le colline di Montalcino - zona Canalicchio, versante nord-ovest dell’areale della denominazione - nato nel 2017, a partire da poco più di sei ettari a vigneto. La produzione complessiva è di 26.000 bottiglie divisa tra Rosso, Brunello e Brunello Riserva e caratterizzata da macerazioni lunghe, solo legno grande e, soprattutto, prolungate soste dei vini in bottiglia. Semplici passaggi di un’enologia essenziale, alla base di vini dalla spiccata personalità, ma che solo in pochi effettuano con rigore anche a queste latitudini.

(are)

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