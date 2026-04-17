Abraxas, Terre Siciliane Igt Rosso Nero d’Avola Vipera 2021

Il Nero d’Avola Vipera 2021 si presenta di coloro rosso rubino intenso dai riflessi purpurei e profuma di frutta rossa matura, macchia mediterranea, erbe aromatiche e spezie. In bocca il sorso è solido e articolato, dai tannini polposi e dal finale intenso e persistente, dai tocchi ancora balsamici. Abraxas è una realtà produttiva situata a Bukkuram, nell’isola di Pantelleria, ed è animata dalla famiglia campana Scudieri, che a partire dal 2020, ha deciso di investire nel mondo del vino. Ad occuparsi in prima persona delle attività viticole è Achille Scudieri, primogenito di Paolo, che guida il Gruppo Adler Hp Pelzer, l’azienda di famiglia che opera nel settore automotive, fondata dal padre nel 1956. La cantina di Pantelleria, nata negli anni Novanta del secolo scorso, si trova sui pendii di Montagna Grande e lavora una materia prima proveniente da 21 ettari coltivati a vigneto, che ne fanno l’azienda viticola con la superficie vitata più estesa dell’isola. I vigneti sono dislocati tra Bukkuram, Vipera e Randazzo e tra i loro filari sono coltivate in prevalenza le varietà Zibibbo, Nero d’AvoIa, Nerello Mascalese, Syrah, Cabernet Franc, Grenache, Carignano, Malbec, Mondeuse, Petit Manseng, Gros Manseng, Merlot, Viognier e Traminer. La famiglia Scudieri è proprietaria anche di La Fratta, realtà produttiva toscana in provincia di Siena, acquisita nel 2022, che può contare su 15 ettari a vigneto.

(are)

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