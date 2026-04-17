Poderi Marcarini, Docg Barolo La Serra 2022

Le vicende della famiglia Marcarini hanno attraversato buona parte della storia del Barolo: fu infatti Giulio Marcarini, nel 1934, insieme ad altri uomini di Langa, a costituire il Consorzio dei Vini Tipici di Barolo e Barbaresco. Giuseppe Marcarini, invece, avviò la vendita dell’imbottigliato in società con il suo enologo, Elvio Cogno, negli anni Sessanta del secolo scorso sotto il marchio Cogno-Marcarini. E l’azienda, con sede a La Morra, è pioniera nell’uso del nome del Cru Brunate in etichetta, che ha iniziato ad utilizzare già nel 1958. Dagli anni Ottanta, Anna Marcarini, figlia di Giuseppe, ha sviluppato l’azienda portandola al centro dello scenario enoico langarolo e, nel 1990, a sua volta la figlia Luisa ne ha raccolto l’eredità, già trasmessa ai propri figli Andrea, Chiara ed Elisa, entranti anche loro in attività nella cantina di famiglia. Oggi gli ettari vitati sono 20 - coltivati in prevalenza a Nebbiolo, Dolcetto, Arneis, Moscato e Barbera - e la produzione complessiva è di 125.000 bottiglie, caratterizzata dai Cru “Brunate” e “La Serra”, entrambi nel comune di La Morra; “Sargentin” nel comune di Neviglie; infine “Muschiavino”, nel comune di Montaldo Roero. Maturato in legno grande per due anni, il Barolo La Serra 2022 profuma di frutta rossa matura, erbe aromatiche, sottobosco e spezie. In bocca il sorso è solido ed articolato, dal finale persistente con nota balsamica a congedo.

(fp)

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