SantoPalato - Roma

SantoPalato è una trattoria moderna a Roma, in zona San Giovanni, il cui cammino, alla guida della chef Sarah Cicolini, si avviava nel 2017 a Piazza Tarquinia, per poi trasferirsi in via Gallia 28. Il nome è un omaggio alla storica Taverna del SantoPalato di Torino, luogo simbolo del movimento futurista. La trattoria si distingue per la sua cucina autentica e di qualità, che recupera la tradizione giudaico-romana, con un forte focus sui primi piatti (da non perdere i rigatoni alla Carbonara e gli Spaghettoni all’Amatriciana) e i tagli di carne dimenticati. La chef Cicolini, abruzzese di origine ma romana d’adozione, ha un approccio basato sulle buone materie prime, zero sprechi, e aggiornamento delle fantastiche ricette tradizionali del centro Italia. In definitiva una cucina “dove non c’è spazio per fronzoli o casualità”. L’atmosfera di SantoPalato è accogliente e familiare, con un servizio semplice che mette in risalto la cucina. La cantina offre 1000 etichette di vini scelti con cura.

(Cristina Latessa)

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