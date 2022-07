Ferrari Trento: 120 anni di storia, eccellenze e grandi brindisi, raccontati da Matteo Lunelli

La fondazione di Giulio Ferrari, l’arrivo della famiglia con Bruno Lunelli, un percorso “senza compromessi, per diventare il brindisi degli italiani”. I brindisi più belli? “Quello dell’Italia al Mondiale del 1982, quello ufficiale per 150 anni dell’Unità d’Italia con il Presidente della Republlica, e tanti altri, fino a quelli della F.1 come l’ultimo, dove ero sul podio, con Carlos Sainz e la Ferrari. Ma è bello essere il brindisi di tutti, legati ad emozioni positive”.

