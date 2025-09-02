Festival del Cinema, anche Kevin Spacey ed Eric Roberts brindano con le bollicine made in Italy

Grandi nomi del mondo del cinema, tra cui Kevin Spacey ed Eric Roberts, brindano al Festival del Cinema di Venezia con le bollicine made in Italy: Maia Wine, tra i più noti spumanti veneti, è ancora una volta vino ufficiale di “Better World Foundation”, uno degli eventi più glamour della kermesse. La serata di gala, a cui ogni anno anno partecipano celebrities, registi, leader, aziende e filantropi di tutto il mondo a sostegno di cause umanitarie, ha avuto come scenario prima l’esclusivo Hotel Nani Mocenigo, poi il Cipriani Hotel, con il tradizionale red carpet, la cena di gala e un’asta benefica. Al centro della serata un forum che ha riunito voci provenienti dalla diplomazia, dalla cultura e dalle arti per indagare come il cinema possa diventare uno strumento di connessione, dialogo e impatto sociale.

“Siamo particolarmente legati ai temi e alla visione del “Better World Foundation”, che riunisce non solo celebrità internazionali da tutto il mondo, ma anche leader e imprenditori impegnati ogni giorno non soltanto nello sviluppo delle proprie realtà, ma anche nel migliorare questo mondo attraverso la loro posizione di leadership - spiega Angelo Lella, founder Maia Wine (che, da novembre 2021, fa parte per il 50% dal gruppo Cielo e Terra Spa, presente in oltre 65 Paesi nel mondo con oltre 40 milioni di bottiglie) - è una responsabilità che riguarda tutti noi: piccoli o grandi imprenditori possiamo essere fari, esempi e ispiratori di quei valori che negli ultimi anni purtroppo si sono persi. In un’epoca in cui il senso critico e la capacità di scegliere il bene vengono spesso sacrificati per la strada più facile o per l’immediatezza dei risultati, credo sia fondamentale trasmettere alle nuove generazioni una visione diversa. Sono convinto che solo attraverso l’impegno, la coerenza e la scelta della “via buona” sia possibile raggiungere grandi obiettivi e, allo stesso tempo, contribuire a costruire davvero un mondo migliore”.

